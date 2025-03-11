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Спецпредставник Трампа Віткофф відвідає Москву для переговорів з Путіним - Bloomberg

Спецпредставник Трампа Віткофф відвідає Москву для переговорів з Путіним - Bloomberg

Стів Віткофф проведе переговори з Путіним / Фото: Associated Press

Офіційно дана інформація наразі непідтверджена.

Спецпредставник президент США Дональда Трампа Стівена Віткофф найближчим часом відвідає Москву, де проведе зустріч з кремлівським диктатором Путіним.

Про це повідомила журналістка Bloomberg Еннмарі Хордерн.

"Спецпредставник президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним, повідомили мені мої знайомі люди і (репортер Bloomberg у Білому домі - ред.) Дженні Леонард", - написала вона.

Офіційні особи США та сам Віткофф наразі не прокоментували дану інформацію.

Раніше повідомлялося, що держсекретар Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія окупувала з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Ми раніше інформували, що Вашингтон і Лондон узгоджують позиції щодо України.

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