Спецпредставник Трампа Віткофф завершив переговори у Москві: що відомо

У Білому домі поки не робили ніяких заяв.

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори у Москві та повертається назад, щоб обговорити це із президентом Дональдом Трампом.

Про це телеканалу Fox News повідомив радник американського президента з нацбезпеки Майк Волц, пише "Суспільне".

"Я розмовляв зі своїм колегою, який перебуває там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків", — сказав він.

Волц додав, що США відчувають "обережний оптимізм" щодо перспектив врегулювання російсько-української війни, пообіцявши не "забігати наперед президента" і нічого не оголошувати по ТБ.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що вранці спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, а ввечері планується його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова була запланована після переговорів російського лідера з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і мала відбутися у 1-му корпусі Кремля. Темою переговорів, за попередньою інформацією, мало бути припинення бойових дій та співпраця між США та РФ.

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