Спецпрокурор США заявив про "проблеми з пам'яттю" у Байдена – Білий Дім відреагував

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів незапланований виступ перед народом, під час якого говорив про звіт спецпрокурора Роберта Хура про неналежне зберігання документів. Байден, зокрема заявив, що він обурений частиною звіту, де його назвали "літньою людиною з проблемами з пам'яттю".

Також у звіті йдеться про те, що Джо Байден забув, у якому році розпочався і коли закінчився термін його перебування на посаді віцепрезидента в адміністрації президента Барака Обами, і в якому році помер його син Бо.

У Білому домі розкритикував окремі висновки звіту Роберта Хура, зокрема стосовно віку президента, через що він нібито може забувати деякі речі.

З відповідною заявою виступив речник юридичного офісу Білого дому Ян Семс, пише "Укрінформ".

"Коли невідворотний висновок полягає в тому, що жодні звинувачення не підтверджуються фактами й доказами, залишається питання, чому в цьому документі витрачається час на безпідставну й недоречну критику президента", - сказав Ян Семс.

Речник зауважив, що посилання на вік президента у звіті з натяком, нібито він страждає забудькуватістю, є "політично вмотивованим".

Нагадаємо, Байден різко висловився про блокування допомоги Україні і звинуватив Трампа.

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