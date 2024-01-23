Спецслужби Литви назвали справжню мету Путіна: не тільки перемога у війні

Російський диктатор-президент Володимир Путін має на меті не тільки поразку України, а й довгострокову конфронтація із Заходом.

Про це заявив голова Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс, повідомляє Delfi.

За його словами, війна Росії проти України залишиться найважливішим фактором, який формуватиме порядок денний у питанні безпеки регіону. Зокрема, й Литви. Яунішкіс прогнозує, що, ймовірно, ситуація залишиться такою ж - як і торік. Малоймовірним він вважає той факт, що цього року російська агресія, її цілі та стратегії зміняться.

"Звичайно, ми не бачимо жодних передумов для заморожування конфлікту або вирішення, якогось бажання з боку Путіна, його адміністрації в цьому напрямку", - сказав Дарюс Яунішкіс.

Він зауважує, що мета Путіна - поразка України, "денацифікація" і "демілітаризація", контроль над окупованими територіями, але не тільки це. Керівник Департаменту державної безпеки Литви вважає, що Москва готується до довгострокової конфронтації із Заходом, у неї є широкий спектр інструментів.

Яунішкіс не виключає, що Кремль використовуватиме ці інструменти для зниження допомоги Україні, використовуватиме інформаційні та кібернетичні операції, ядерний шантаж, не виключені й інциденти на територіях країн НАТО.

Німецьке видання Bild повідомило про секретні документи Берліна, які описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією. Згідно з документом, в Альянсі очікують на ескалацію з РФ вже в лютому цього року.

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