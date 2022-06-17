Спецслужби США і ще трьох країн знищили російську хакерську мережу

Спецслужби США і ще трьох країн знищили російську хакерську мережу

Правоохоронні органи чотирьох країн, серед яких - США, Німеччина, Нідерланди та Великобританія ліквідували глобальний російський ботнет RSocks.

Жертвами знищеного ботнету RSocks стали кілька великих державних та приватних організацій у США, зокрема університет, готель, телестудія, виробник електроніки, та приватні особи.

Про це повідомили в Мін’юсті США.

Відомо, що хакери створили так званий ботнет – групу зламаних пристроїв, під'єднану до Інтернету, які контролюються без відома власника і зазвичай використовуються для зловмисних цілей.

Серед пристроїв RSocks є, зокрема, годинники, маршрутизатори, системи відмикання гаражів, пристрої Android та комп’ютери.

Справою зацікавилися в ФБР, адже ботнет скомпрометував мільйони пристроїв по всьому світу - від інтелектуальних систем відкривання гаражних воріт і маршрутизаторів до мобільних пристроїв на ОС Android і звичайних комп'ютерів.

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