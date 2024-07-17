Спецслужби США отримали інформацію про змову Ірану з метою вбити Трампа - CNN

Секретна служба посилила безпеку після отримання інформації про змову Ірану з метою вбити Трампа

За останні тижні влада США отримала від джерела розвідувальну інформацію про змову Ірану з метою спроби вбити Дональда Трампа, що призвело до того, що Секретна служба посилила охорону навколо колишнього президента.

Про це повідомили CNN кілька людей, поінформованих про це.

За словами джерел, немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який намагався вбити колишнього президента в суботу, був пов’язаний зі змовою.

Існування розвідувальної загрози з боку ворожого іноземного розвідувального агентства — і посилення безпеки для Трампа — викликає нові питання про прогалини в безпеці під час суботнього мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, і про те, як 20-річному чоловікові вдалося отримати доступ до сусіднього на даху, щоб зробити постріли, які поранили колишнього президента.

Представник національної безпеки США сказав, що Секретна служба та кампанія Трампа були поінформовані про загрозу перед суботнім мітингом.

«Секретна служба дізналася про зростання загрози з цього потоку загроз», — сказав чиновник CNN.

У відповідь на зростання загрози Секретна служба виділила ресурси та активи для захисту колишнього президента Трампа. Усе це було напередодні суботи.

Кампанія Трампа не розголошувала, чи була повідомлена про загрозу Ірану. «Ми не коментуємо деталі безпеки президента Трампа. З усіма запитаннями слід звертатися до Секретної служби Сполучених Штатів», – йдеться в заяві кампанії.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали передвиборчу кампанію Трампа від проведення мітингів на відкритому повітрі, які становлять більший ризик, ніж заходи, до яких агентство може краще контролювати доступ, повідомили люди, поінформовані про це питання. За словами джерел, попередження були більш загального характеру.

«Секретна служба та інші агентства постійно отримують нову інформацію про потенційні загрози та вживають заходів для коригування ресурсів, якщо це необхідно», — заявив речник агентства Ентоні Гульєлмі.

«Ми не можемо коментувати будь-який конкретний потік загроз, крім того, що Секретна служба сприймає загрози серйозно і реагує відповідним чином», - додав він.

ФБР, яке веде розслідування суботньої стрілянини, відмовилося від коментарів.

Прессекретар Едрієн Уотсон заявила, що на цей час немає відомостей про зв'язок між стрільцем Томасом Метью Круксом і будь-ким іншим.

«Розслідування суботньої спроби вбивства колишнього президента Трампа є активним і триває. Наразі правоохоронні органи повідомили, що їхнє розслідування не виявило зв’язків між стрільцем і будь-яким спільником або співучасником змови, іноземним чи місцевим», – сказав Вотсон.

Нагадаємо, під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала стрілянина. Тоді стався замах на експрезидента США. Трамп зазнав легкого поранення вуха.

Згодом Дональд Трамп розповів про пережитий замах. Він поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху. Зокрема, він висловив думку про те, що мав би бути мертвим.

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