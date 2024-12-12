Спершу потрібен мир: очільниця дипломатії ЄС про відправку військ до України

Росія може завершити розв’язану нею війну проти України, просто припинивши свою агресію, зазначила Кая Каллас.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловилась про можливість відправки до України європейської миротворчої місії, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Заяву Каллас наводить Tagesschau.

Топдипломатка ЄС прокоментувала можливість відправки миротворчих сил до України перед консультаціями з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, Іспанії та Італії в Берліні.

За словами Каллас, перед відправкою такої місії в Україні має бути встановлено мир.

"Перш за все, нам потрібен мир в Україні, щоб потім мати миротворчі сили", – заявила вона.

Каллас також повторила, що РФ може завершити розв’язану нею війну проти України, просто припинивши свою агресію.

"Росія може припинити бомбити Україну і, вуаля, війни більше не буде", – підкреслила Каллас.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії. Обговорення такої потенційної місії мало стати ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

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