"Спершу скажи "даю": Зеленський вкотре обурився "зливом" додатку Плану перемоги

На думку президента, коли партнери спершу розкривають зміст додатка, це свідчить, що вони "не дуже хочуть щось давати".

Президент України Володимир Зеленський вдруге висловив критику на адресу партнерів через витік інформації про прохання ракет Tomahawk, яке містилося в таємному додатку Плану перемоги.

Про це глава держави сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття 31 жовтня.

Президент наголосив, що слід спершу надавати те, про що просить України, і лише потім розповідати про зміст додатків.

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"Будь-який план є сильним, коли його підтримують. І якщо ти хочеш публічно сказати деталі і закриті додатки, які є в плані, що стосуються, наприклад, ракет, які ми просили у наших партнерів, то ти спочатку скажи, що "я даю", а потім розказуй всім, що там в додатках", – висловився Зеленський.

"Тому що, коли хтось з партнерів спочатку говорить, що в додатку, це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати, таким чином відтерміновує рішення", – додав глава держави.

Нагадаємо, днем раніше Зеленський заявив, що питання щодо Tomahawk було конфіденційною інформацією між Україною та Білим додом. "Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного", – обурився президент

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