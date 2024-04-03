Спершу треба подивитися на Харків: Зеленський відповів на осуд атак по НПЗ в Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по території Росії після того, як приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла і без води.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом 3 квітня.

Зеленський подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".

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"Це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території Росії – ред.), на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об’єкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських", – висловився глава держави.

Він сказав, що цим організаціям можна дати просту відповідь.

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє", – наголосив президент України.

Нагадаємо, дрони 2 квітня атакували два заводи в Татарстані: завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" та НПЗ "Танеко".

В ООН засудили ці удари і закликали припинити "напади на цивільне населення та інфраструктуру".

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