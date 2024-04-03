Спершу треба подивитися на Харків: Зеленський відповів на осуд атак по НПЗ в Росії

Президент наголосив — окрім сили, РФ нічого не розуміє.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по території Росії після того, як приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла і без води.
Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом 3 квітня.
Зеленський подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".
"Це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території Росії – ред.), на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об’єкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських", – висловився глава держави.
Він сказав, що цим організаціям можна дати просту відповідь.
"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє", – наголосив президент України.
Нагадаємо, дрони 2 квітня атакували два заводи в Татарстані: завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" та НПЗ "Танеко".
В ООН засудили ці удари і закликали припинити "напади на цивільне населення та інфраструктуру".
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