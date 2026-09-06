Спецборт із Віткоффом і Кушнером після Москви приземлився у Польщі: їх очікують у Києві

Спецборт із Віткоффом і Кушнером / © flightradar24

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Спеціальний борт ВПС США SAM934, яким американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви, після завершення переговорів у Кремлі вилетів із Росії.

За даними сервісу Flightradar24, у ніч проти 6 вересня літак Boeing C-32A після вильоту з московського аеропорту Внуково пролетів у західному напрямку та перебував у повітряному просторі Польщі.

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На Flightradar24 кінцевий пункт призначення рейсу не зазначений. Водночас наступним етапом дипломатичної місії Віткоффа і Кушнера має стати Україна.

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Пізніше стало відомо, що Віткофф і Кушнер дорогою до Києва прибули до польського Жешува.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що очікує на представників президента США Дональда Трампа у Києві 6 вересня. Reuters також повідомляв, що після переговорів у Москві американські посланці мають зустрітися із Зеленським.

Перед відльотом Віткофф і Кушнер провели понад три години на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретного прориву за підсумками зустрічі оголошено не було.

Кремль стверджував, що під час майбутніх контактів у Києві американські представники врахують викладені Путіним оцінки щодо можливого завершення війни. Самі Віткофф і Кушнер після зустрічі публічно цього не підтверджували.

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