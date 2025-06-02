Спецоперація збентежила і Путіна, і Трампа: The Telegraph про те, що Київ таки має карти у війні

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Таємна операція України з використанням безпілотників, під час якої в РФ уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, збентежила і “фюрера” Володимира Путіна, і президента США Дональда Трампа. Саме він неодноразово заявляв, мовляв, Україна “не має карт у цій війні”.

Про це йдеться у матеріалі видання The Telegraph, яке аналізує безпрецедентну атаку на російські аеродроми 1 червня.

Ідеальний момент для атаки

В межах операції українські спецслужби доставили понад 150 безпілотників FPV у прихованих відсіках на дахах транспортних контейнерів. Після прибуття до місця БпЛА були запущені і вразили щонайменше п’ять аеродромів глибоко в російському тилу. Знищено десятки важких бомбардувальників радянської епохи, здатних нести ядерну зброю.

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“Одним натисканням кнопки верхівки контейнерів відривалися, дозволяючи злетіти рою БпЛА, які потім вражали шеренги повністю заправлених паливом російських бомбардувальників, які чекали на зліт”, - йдеться у статті.

Видання наголошує, що час операції був вибраний не випадково. У Стамбулі на 2 червня призначено мирні переговори з росіянами. Втім, Москва, як і раніше, дає зрозуміти, що не зацікавлена в припиненні вогню.

The Telegraph пише, схоже, Україна запроваджує власні, індивідуальні санкції проти Росії, “завдаючи ударів по нібито неприступній території та знищуючи значний відсоток його незамінного бомбардувального парку”.

Боротьба України триває

Видання CBS News та Axios повідомили, що Київ не повідомив адміністрацію американського президента Дональда Трампа про свої плани, на розроблення яких знадобилося 18 місяців.

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Загалом, йдеться у матеріалі, Україна отримала вкрай необхідний моральний підйом, коли війна перейшла у виснажливу боротьбу на виснаження, а РФ почала свій літній наступ.

“Ця операція продемонструвала, що Україна все ще продовжує боротьбу, хоч би які похмурі заяви лунали з Білого дому”, - наголошує The Telegraph.

Схоже, пишуть автори статті, українські витівки з дронів збентежили як і Трампа, так і Путіна. Боєприпаси, вироблені в Україні, змінюють не лише характер цієї війни, а й характер усіх майбутніх війн, що ведуться у 21 столітті, пише видання.

“Країна, що цінується за свої ІТ-сектори та інженерний сектор, винахідливо адаптувалася до того, що її перевершувала армія вторгнення як у озброєнні, так і в особовому складі“, - констатують автори статті.

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Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми у тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

На тлі цього президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряних тривог найближчим часом. За його словами, ще до початку здійснення операції «Павутина» в РФ ГУР отримала дані про підготовку чергового російського масованого удару.

Sky News пише, що ця атака українських дронів стала приниженням для диктатора РФ Володимира Путіна. Москві, ймовірно, доведеться завдати удару помсти, оскільки в Мережі вже з’являються спекуляції щодо того, чи знову диктатор погрожуватиме застосуванням ядерної зброї.

Дата публікації 12:18, 02.06.25 Кількість переглядів 57 У Росії почалася істерика після операції "Павутина": перевіряють усі вантажівки