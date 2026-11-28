Кирило Дмитрієв / © Getty Images

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Спеціальний посланець президента Росії Кирило Дмитрієв заявив, що використовує штучний інтелект для підготовки до переговорів і розробки проєктів дипломатичних угод. Зокрема, він запитує нейромережі, як зробити документи більш відповідними позиції Кремля.

Про це він сказав під час міжнародної конференції зі штучного інтелекту AI Journey 2026, повідомляє незалежне російське видання «Важные истории».

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З його слів, у нейромережу можна завантажити певні дані та запропонувати їй на їхній основі розробити проєкт дипломатичної угоди. Після цього штучному інтелекту можна доручити скоригувати документ відповідно до вимог російської сторони.

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«А як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще аргументованіше відображала ті занепокоєння, які є у Росії, і вирішувала їх?» — навів Дмитрієв приклад запиту до нейромережі.

За його словами, штучний інтелект може також допомогти аргументувати занепокоєння Москви та запропонувати шляхи їхнього усунення.

Водночас він наголосив на необхідності перевіряти результати роботи нейромереж.

Нагадаємо, американський подкастер Джо Роган припустив, що вже протягом наступних п’яти-десяти років штучний інтелект може стати домінантною силою на планеті та перебрати контроль над важливими системами людської цивілізації. Роган припустив, що надрозумний штучний інтелект зможе отримати контроль над електромережами, системами водопостачання та глобальними комунікаціями. Він також застеріг від міжнародних перегонів за створення найпотужнішого ШІ, у якій, за його словами, беруть участь США, Китай і Росія.

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