Спецпосланець Путіна заявив про «конструктивні» переговори у Маямі

Переговори між представниками Росії та США продовжаться у неділю.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно і триватимуть два дні.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У короткому коментарі Дмитрієв охарактеризував як «конструктивні» дискусії з магнатом нерухомості, а нині дипломатом Стівом Віткоффом, а також із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Дискусії проходять конструктивно», — сказав Дмитрієв журналістам.

За його словами, переговори відбуваються у Маямі та розпочалися у п’ятницю. Очікується, що вони триватимуть також у суботу та неділю за місцевим часом.

Раніше повідомлялося, що після того як ЄС затвердив фінансову допомогу Україна на 2026 та 2027 роки, Росія може бути не зацікавлена у продовженні переговорного процесу.

Ми раніше інформували, що мільярдер-забудовник і давній партнер президента США Дональда Трампа по гольфу несподівано став ключовим переговорником з Кремлем завдяки лобіюванню Путіна.

