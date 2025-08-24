Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва: відомі деталі візиту

Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпосланець США з питань України та Росії Кіт Келлог сьогодні прибув до Києва. Наразі він бере участь в урочистостях на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Кіт Келлог бере участь в урочистостях на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності України. / © скрін з відео

Його візит приурочений не лише до державних святкувань, а й до участі у традиційному молитовному сніданку. Крім символічної частини, очікується й політичний вимір поїздки: Келлог проведе низку зустрічей із керівництвом держави, щоб обговорити останні дипломатичні ініціативи та тристоронні консультації між США, Україною та європейськими партнерами щодо майбутніх безпекових гарантій.

Поїздка відбувається на тлі інтенсивних переговорів про зміцнення системи оборони України та формування довгострокових зобов’язань союзників у сфері безпеки.