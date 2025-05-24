Спецпосланець Трампа назвав "найпозитивніший результат" переговорів у Стамбулі

Кіт Келлог. / © Associated Press

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Спецпосланник американського президента в Україні Кіт Келлог відреагував на перший етап обміну полоненими між Києвом і Москвою, що відбувся 23 травня.

Про це політик написав у соцмережі Х.

“Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня у Стамбулі: по 1000 військових з кожної сторони мають бути репатрійовані, понад 400 з них вже повернулися”, - заявив Келлог.

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Окрім того, американський посадовець закликав до припинення вогню та наголосив на тому, що “вбивства мають припинитися”.

Обмін полоненими

У Стамбулі 16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори України і РФ. Востаннє представники Києва й Москви зустрічалися у Стамбулі невдовзі після початку великої війни. За словами дипломатичного джерела, на яке посилається агентство Reuters, Росія висунула низку умов. За його словами, ці вимоги є “нереалістичними і виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше”.

Втім, під час зустрічі делегації сторони домовилися про обмін полоненими "1000 на 1000". Цю формулу, за інформацією ЗМІ, запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла в глухий кут”. Реджеп Тайїп Ердоган назвав це “кроком до зміцнення довіри”.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною і агресоркою РФ. Це був перший етап, під час якого з російського полону звільнено 390 українських громадян. Серед них — 270 військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДШВ, Сил тероборони та ДПСУ, а також 120 цивільних.

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Дата публікації 21:30, 23.05.25 Кількість переглядів 11 Усе про старт обміну 1000 на 1000! Унікальні кадри! Перші дзвінки рідним і сльози радості!