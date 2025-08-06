Спецпосланець Трампа прибув до Москви: джерела не виключають контакт із Путіним

Стів Віткофф / © Associated Press

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з неофіційної дипломатичної місії, мільярдер Стів Віткофф, прибув до Москви, де його зустрів російський спецпредставник з інвестицій Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом візиту.

Хоча Кремль раніше заявив, що не виключає зустрічі Віткоффа з Володимиром Путіним, остаточний склад переговорної групи залишається невідомим. Джерело Reuters у Вашингтоні підтвердило, що американський посланник має провести зустрічі з високопосадовцями РФ у середу.

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Візит Віткоффа відбувається на тлі ультиматуму президента Трампа: якщо до п’ятниці Росія не погодиться на припинення вогню в Україні, США впровадять нові санкції, включно з підвищенням мит на енергоносії для країн, які закуповують російську нафту — передусім Індії та Китаю.

Кремль не вірить у ефективність тиску

Однак джерела Reuters, близькі до Кремля, зазначають, що Путін навряд чи піде на поступки. На їхню думку, російський президент переконаний у військовій перевазі і вважає, що його цілі важливіші за можливість нормалізації відносин із Заходом.

“Росія публічно демонструватиме готовність до припинення вогню, але лише на власних умовах”, — зазначає австрійський аналітик Герхард Манготт, який неодноразово спілкувався з Путіним у рамках експертних зустрічей.

Він додав, що Трамп, імовірно, буде змушений дотриматись обіцянки щодо санкцій, якщо компромісу не буде досягнуто.

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Путін обережний, але не відступає

За словами джерел у Москві, Путін не хоче відкрито конфліктувати з Трампом, оскільки бачить шанс на покращення відносин із США. Водночас він не готовий жертвувати військовими цілями заради дипломатичних бонусів.

Минулі візити Віткоффа викликали критику через відсутність у нього дипломатичного досвіду. У квітні він приїхав до Москви без делегації, самостійно зустрівшись із Путіним, Ушаковим та Дмитрієвим. Тоді він видавався ізольованим, а деякі його заяви — наприклад, заперечення планів РФ на подальшу окупацію територій України — викликали обурення серед союзників Києва.

Попри це, США вкотре спробували використати неформальні канали для тиску на Москву. Чи спрацює ця стратегія — залишиться зрозумілим уже найближчими днями.

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує запровадити 100-відсоткові тарифи проти торговельних партнерів Росії, підкресливши, що раніше ніколи цього не робив, але тепер має намір діяти активно.