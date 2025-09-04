Спецпосланець Трампа залишив зустріч "Коаліції рішучих" у Парижі: що відомо

Стів Віткофф. / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф менш ніж за годину залишив Єлисейський палац, де відбувається засідання країн "коаліції рішучих" щодо України.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що посланець Трампа виступив перед коаліцією. За інформацією одного французького урядовця, Віткофф брав участь у частині роботи і звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів”.

Втім, йому довелося залишити зустріч у Єлисейському президентському палаці “як і планувалося” для іншої зустрічі. Втім, посадовець він повернеться пізніше, коли лідери зателефонують президенту Дональду Трампу.

Віткофф також зустрінеться сьогодні з Володимиром Зеленським. Зауважимо, очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що зустрівся з Віткоффом разом із радником Великої Британії з національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

“Наше головне завдання — практична реалізація домовленостей, досягнутих нашими лідерами щодо гарантій безпеки для України”, - наголосив сказав Єрмак.

До слова, сьогодні у Парижі відбувається зустріч “Коаліції рішучих”. Союзники України зустрічаються сьогодні, щоб обговорити конкретні питання гарантій безпеки для Києва.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак розповів, що обговорюють союзники у Парижі. Зокрема, йшлося про те, як буде відбуватися реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Крім того, учасники обговорили посилення санкцій проти Росії, повернення викрадених українських полонених та дітей.

Зауважимо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України. З його слів, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.