Спецпосланці Трампа Віткофф і Кушнер вперше їдуть до Києва: чи "воскреснуть" мирні переговори

Віткофф і Кушнер / © Associated Press

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Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нарешті дали згоду приїхати до Києва для «реанімування» мирних переговорів.

Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму дописі в соцмережі Х.

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«Стів Віткофф і Джаред Кушнер погодилися відвідати Київ уперше в рамках зусиль щодо відновлення дипломатичних ініціатив для завершення війни Росії в Україні, повідомили люди, знайомі з дискусіями між Трампом, Зеленським та їхніми помічниками під час зустрічі в Овальному кабінеті у вівторок», — повідомив Міллер.

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За його даними, команди Трампа та Зеленського попередньо погодили, що Віткофф і Кушнер відвідають Київ протягом наступних двох тижнів. Водночас, журналіст уточнив, що точний час візиту ще не визначено, а «плани завжди можуть змінитися».

Зауважимо, що про візит Віткоффа і Кушнера протягом 2 тижнів у рамках зусиль для завершення війни повідомила також американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яка днями відвідала з візитом Україну і поговорила з президентом Зеленським.

«Джерело в Білому домі повідомило мені, що під час зустрічі президента Трампа з президентом України Зеленським сьогодні було домовлено, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер тепер здійснять візит до Києва вперше в дусі дипломатії та з метою покласти край війні між Росією та Україною. Дата та час незабаром будуть визначені, і план полягає в тому, щоб доставити їх до Києва протягом наступних 2 тижнів», — написала Лумер в Х.

За словами Лумер, це була її пропозиція Білому дому на початку цього тижня, коли вона зустрілася з президентом Зеленським в Україні.

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«Під час усіх моїх інтерв’ю тут в Україні протягом останнього тижня я також закликав Віткоффа і Кушнера приїхати до Києва на зустрічі, і я наполегливо заявила, що вони провели достатньо зустрічей у Москві і повинні приїхати до України. Особливо тепер, коли Росія постачає Ірану зброю та супутникові знімки для вбивства американських солдатів», — підсумувала вона.

Видання «Інтерфакс-Україна» уточнює, що приїзд представників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до України дійсно планується. Але джерело видання уточнює, що такі наміри висловлювалися і раніше, тому ніякої новизни тут власне нема.

«Вони планують, але це вже не вперше. То подивимось», — сказав співрозмовник агентства.

«Епопея» з візитом Віткоффа і Кушнера

Нагадаємо, в Україні очікували приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф, ще після Великодня. Проте візит не відбувся.

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Згодом з’явилася інфомація, що спецпосланці президента США Дональда Трампа не поспішають із візитом до Києва попри попередні обіцянки.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом — через два тижні. Проте візит знову зірвався.

У західних ЗМІ писали, що Кушнер не хоче їхати до Києва «просто пофотографуватися» і вимагає від України поступок у переговорах.

На початку липня президент Зеленський висловив сподівання, що американці все ж приїдуть, незважаючи на тривалу паузу.

Минулого тижня Володимир Зеленський провів переговори з Віткоффом і зятем Трампа Кушнером. Проте про майбутній візит тоді не повідомлялося.

Чому їхній візит важливий

ЗМІ підрахували, що Стів Віткофф п’ять разів особисто зустрічався з диктатором Путіним у Росії у 2025 році. Ще двічі він бачився з Путіним спільно із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Натомість Віткофф і Кушнер досі жодного разу не відвідали Україну.

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