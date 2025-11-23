- Дата публікації
Спецпредставник президента США відзначив внесок Буданова у звільненні українців
Джон Коул, спецпредставник президента США по Білорусі, відзначив внесок начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова у звільненні 31 українця з білоруських тюрем.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
“Дякую Кирилу Буданову за тісну координацію цієї угоди. Це ще один позитивний крок, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням більших цілей", - заявив американський посадовець, відзначивши також конструктивну прзицію білоруської сторони.
22 листопада стало відомо, що в Україну повернулися громадяни, засуджені в Білорусі на строки від 2 до 11 років. Серед них – тяжко хворі. В тому числі на онкологію. При цьому, наймолодшій зі звільнених всього 18 років. Кирило Буданов особисто керував операцією, перебуваючи на кордоні.
Нагадаємо, у вересні 2025 року президент США Дональд Трамп висунув відомого юриста Джона Коула на посаду спецпредставника в Білорусі, відзначивши його великий внесок у звільнення 100 заручників, які утримувалися режимом Лукашенка. При цьому назвав його одним з найвидатніших юристів Америки. В період виборів 2020 року Джон Коул, як юрист, захищав інтереси Дональда Трампа. Пізніше продовжив роботу в команді, ставши особистим радником і довіреною особою новообраного президента.