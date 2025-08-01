Спецпредставник президента США вирушить до Росії: Трамп прокоментував поїздку

Стів Віткофф та Володимир Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний посланець Стів Віткофф вирушить до Росії після завершення візиту до Ізраїлю.

“Так, він поїде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні”, – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Трамп також сказав, що очікує запровадження санкцій після закінчення нового терміну, встановленого ним раніше цього тижня, але не передбачає, що це змінить поведінку президента Росії Володимира Путіна.

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“У нас є близько восьми днів, тож так, ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи турбують його санкції”, – сказав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 29 липня поставив Кремлю новий дедлайн-ультиматум: 10 днів для досягнення домовленостей щодо України. На 11-й день Вашингтон запровадить проти РФ мита та «інші речі».

У відповідь у Кремлі заявляли, що продовжуватимуть війну до «досягнення цілей», попри заяви Трампа.

Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню і готується до запровадження нових санкцій.

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