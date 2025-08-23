Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Київ на День Незалежності — журналіст

Кіт Келлог / © Associated Press

За інформацією журналіста Грем Слеттері, колишній радник Білого дому з питань нацбезпеки, а нині спецпредставник США в Україні Кіт Келлог, 24 серпня 2025 року, прибуде до Києва.

Про це репортер Reuters повідомив у соцмережах з посиланням на джерела.

Його візит приурочений до Дня Незалежності України, а також участі у традиційному молитовному сніданку. Крім символічної частини, очікується й політичний вимір поїздки: Келлог проведе низку зустрічей із керівництвом держави, щоб обговорити останні дипломатичні ініціативи та тристоронні консультації між США, Україною та європейськими партнерами щодо майбутніх безпекових гарантій.

Поїздка відбувається на тлі інтенсивних переговорів про зміцнення системи оборони України та формування довгострокових зобов’язань союзників у сфері безпеки.

Нагадаємо, що раніше донька спецпредставника Келлога заявила, що ціна поступок Трампа — безпека не лише України, але США та вільного світу.