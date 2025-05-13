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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Спецпредставник Трампа: "Ми почнемо переговори між Україною і Росією з питання територій"

Кіт Келлог наголосив на трьох найважливіших темах, що будуть обговорюватися під час зустрічі України з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Спецпредставник Трампа: "Ми почнемо переговори між Україною і Росією з питання територій"

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог сказав, що переговори між Україною і Росією розпочнуться з питання територій.

Про це Келлог заявив в ефірі Fox Business.

Спецпредставник Трампа заявив, що передусім, зокрема США прагнуть всеосяжного припинення вогню у повітрі, на морі, на суші.

«Перше, чого ми прагнемо, — це всеосяжне припинення вогню у повітрі, на морі, на суші. Звідти ми переходимо до питання територій, наприклад», — сказав він.

Обговорення територій

За його словами, йдеться про п’ять головних областей.

«Їх насправді називають державами. На півночі Луганськ, далі Донецьк, потім Запоріжжя, Херсон і Крим. І обговорення зводиться до того, як це має виглядати. Ми кажемо, залишайтесь там, де ви є. Якщо ви на землі, яку зараз контролюєте, бо воювали за неї, то саме з цього ми і почнемо переговори. Це буде важливо», — скзав Келлог.

Тема Запорізької АЕС

Також, за словами Келлога, однією з ключових тем переговорів стане третя за величиною в Європі Запорізька АЕС.

«Ми заявляли, що допоможемо відновити роботу станції. Це займе час, але ми зможемо запустити її та забезпечити енергію увесь регіон», — сказав він.

Повернення до України депортованих дітей

«Ми також говоримо про повернення дітей додому. Президент Трамп обговорив із Зеленським повернення 20-30 тисяч зниклих дітей додому. Він каже, що не всіх вдасться повернути, але сподівається на найкраще», — пояснив Келлог.

Спеціальний посланець президента США також висловився щодо тем України в НАТО під час переговорів та західних миротворців.

«Ми також обговорюємо залучення НАТО. Як виглядає НАТО? Ми кажемо, що в Україні, на жаль, це може не статися найближчим часом. Можливо, в майбутньому, але не зараз», — сказав він.

Келлог назвав країни, які можуть контролювати виконання домовленості про припинення вогню в Україні.

«Говоримо про сили стійкості раніше і три, а тепер і чотири. Це британці, французи, німці, а тепер і поляки мають сили на захід від Дніпра, поза зоною досяжності. На сході миротворчі сили з участю третьої сторони. Так можна контролювати припинення вогню», — скзаав Келлог.

Підсумовуючи Келлог зазначив, що не сподівається на «ідеальні» перемовини і впевнений, що сторони мають піти на компроміси.

«Звісно, переговори не будуть ідеальними. Так ніколи не буває. Але будуть компроміси. Ми це чудово розуміємо. Важливо зупинити вбивства. І це мета Трампа», — додав він.

Нагадаємо, Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати очікують участі президента РФ Володимира Путіна у переговорах, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Саме від цього залежить можлива поїздка Дональда Трампа на саму зустріч.

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