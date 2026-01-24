ТСН у соціальних мережах

Політика
593
1 хв

Спецпредставник Трампа прокоментував переговори щодо війни в Україні

Стів Віткофф підтвердив продовження тристоронніх переговорів України, Росії та США наступного тижня.

Богдан Скаврон
Тристоронні переговори в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі / © Стів Віткофф у мережі Х

Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав «дуже конструктивними» тристоронні переговори за участю делегацій України та РФ, які відбувалися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Про це він написав у соцмережі Х, опублікувавши фото із цієї зустрічі, яку координувала американська сторона.

«Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі», — повідомив Віткофф.

Він також додав, що президент США Дональд Трамп та вся його команда «віддані справі встановлення миру в цій війні».

Раніше журналіст видання Axios Барак Равід з посиланням на неназваного американського чиновника повідомив, що другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ відбудеться в неділю, 1 лютого.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Раніше повідомлялося, що наступний раунд може відбутися вже наступного тижня.

Речник уряду ОАЕ повідомив, що переговори української та російської делегацій включали «пряму взаємодію» між посадовцями обох країн.

Президент України Володимир Зеленський офіційно прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

593
