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Спецпредставник Трампа вилетів до Росії: коли відбудеться зустріч з Путіним
Зустріч із кремлівським диктатором запланована на 25 квітня.
Сецпредставник президента США Стів Віткофф вилетів до Росії, де має вчетверте зустрітися з Путіним.
Про це пише Axios.
«Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю [25 квітня — ред.]», — повідомило видання з посиланням на анонімного американського чиновника.
За даними авіатрекінгу Flightradar, літак Gulfstream G650 з Віткоффом на борту вже вилетів з Парижа до Москви.
Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з Путіним. Бачачи результати цього діалогу, з кожним днем у американців довіри до росіян буде менше з об’єктивних причин.