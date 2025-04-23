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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Спецпредставник Трампа вилетів до Росії: коли відбудеться зустріч з Путіним

Зустріч із кремлівським диктатором запланована на 25 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Стів Віткофф

Стів Віткофф зустрінеться з Путіним вчетверте / © Associated Press

Сецпредставник президента США Стів Віткофф вилетів до Росії, де має вчетверте зустрітися з Путіним.

Про це пише Axios.

«Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю [25 квітня — ред.]», — повідомило видання з посиланням на анонімного американського чиновника.

За даними авіатрекінгу Flightradar, літак Gulfstream G650 з Віткоффом на борту вже вилетів з Парижа до Москви.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з Путіним. Бачачи результати цього діалогу, з кожним днем у американців довіри до росіян буде менше з об’єктивних причин.

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