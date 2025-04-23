Стів Віткофф зустрінеться з Путіним вчетверте / © Associated Press

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Сецпредставник президента США Стів Віткофф вилетів до Росії, де має вчетверте зустрітися з Путіним.

Про це пише Axios.

«Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю [25 квітня — ред.]», — повідомило видання з посиланням на анонімного американського чиновника.

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За даними авіатрекінгу Flightradar, літак Gulfstream G650 з Віткоффом на борту вже вилетів з Парижа до Москви.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з Путіним. Бачачи результати цього діалогу, з кожним днем у американців довіри до росіян буде менше з об’єктивних причин.