Спецпредставник Трампа виправдався за свої зустрічі з Путіним

Стів Віткофф і Володимир Путін. / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф заявив, що “вчинив правильно”, зустрівшись з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це американський посадовець сказав в інтерв’ю для Breitbart News.

Видання пише, що спецпосланець Трампа “зазнав певної критики за нещодавню зустріч із Путіним, однак він дуже впевнений, що діяв правильно на доручення президента (Дональда Трампа) і пишається розмовами, які провів з усіма залученими сторонами”.

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“Я розмовляв з обома сторонами – бо як можна брати участь у посередництві чи розробці рішень, якщо не розмовляти з усіма. І я розмовляв з президентом Путіним. Угоди не буде без схвалення президента Путіна. Він є лідером Російської Федерації. Тому ідея не розмовляти з президентом Путіним – це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки”, - заявив Стів Віткофф.

Віткофф наголосив, що “розмовляв з обома сторонами”. З його слів, не розуміє політиків, які проти особистих розмов з “фюрером” РФ.

“Нам потрібно розмовляти з усіма. Ми повинні поспілкуватися з усіма зацікавленими сторонами в цьому конфлікті — і ми не можемо прийняти на віру версію інших про те, що вони думають (кожна зі сторін конфлікту). Ми повинні почути це самі”, - додав американський політик.

Окрім того, посланець висловив сподівання, що особиста зустріч українського президента Володимира Зеленського та диктатора країни-агресорки Володимира Путіна відбудеться.

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Зустрічі Віткоффа з Путіним

Віткофф щонайменше чотири рази зустрічався з Путіним в Москві та Санкт-Петербурзі - 11 лютого, 13 березня, 11 квітня та 25 квітня. У Білому домі висловили розчаровані переговорами Віткоффа з Путіним. Зокрема, у Штатах стурбовані, що він проводить переговори з Кремлем без супроводу фахових радників і дипломатів. Іноді навіть користуючись послугами російських перекладачів, що порушує дипломатичні протоколи.

Окрім того, республіканці обурені роллю спецпосланця Трампа в переговорах. Зокрема, деякі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією політика в інтерв’ю Карлсону, адже риторика спецпредставника повторювала риторику Кремля.

Після критики на свою адресу радник Трампа пояснив, навіщо постійно літає до Путіна. З його слів, без діалогу із диктатором РФ Володимиром Путіним неможливо зупинити війну в Україні.

Дата публікації 14:39, 12.05.25 Кількість переглядів 5 Росія є головною загроза майбутньому Євросоюзу, - Стефанчук у Будапешті