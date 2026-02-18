ТСН у соціальних мережах

Політика
346
1 хв

Спецпредставник Трампа заявив про «значний прогрес» після переговорів у Женеві

У США наголосили на ролі президента Трампа «в об’єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу».

Автор публікації
Олена Капнік
Дональд Трамп і Стів Віткофф.

Дональд Трамп і Стів Віткофф. / © Associated Press

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» після тристоронніх переговорів у Женеві 17 лютого.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Американський посадовець наголосив, за вказівкою президента Дональда Трампа, Штати провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Окрім того, Вітковв висловив подяку Швейцарії за гостинність, після чого відзначив успіх Трампа у вирішенні «конфлікту».

«Успіх президента Трампа в об’єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу. Ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися поінформувати для своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди», — наголосив Стів Віткофф.

Переговори у Женеві

У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх консультацій України, РФ і США. Очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що дискусії були сфокусовані не на абстрактних деклараціях, а на «практичних питаннях і механіці можливих рішень».

Водночас Axios пише про те, що начебто переговори у Женеві зайшли в «глухий кут». Кореспонден Барак Равід із посиланням на джерела пише, що «причиною цього стали позиції» висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським. Однак про що саме йдеться, він не повідомив.

Дата публікації
