Спецпредставник Трампа заявив про «значний прогрес» після переговорів у Женеві

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» після тристоронніх переговорів у Женеві 17 лютого.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Американський посадовець наголосив, за вказівкою президента Дональда Трампа, Штати провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Окрім того, Вітковв висловив подяку Швейцарії за гостинність, після чого відзначив успіх Трампа у вирішенні «конфлікту».

«Успіх президента Трампа в об’єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу. Ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися поінформувати для своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди», — наголосив Стів Віткофф.

Переговори у Женеві

У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх консультацій України, РФ і США. Очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що дискусії були сфокусовані не на абстрактних деклараціях, а на «практичних питаннях і механіці можливих рішень».

Водночас Axios пише про те, що начебто переговори у Женеві зайшли в «глухий кут». Кореспонден Барак Равід із посиланням на джерела пише, що «причиною цього стали позиції» висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським. Однак про що саме йдеться, він не повідомив.