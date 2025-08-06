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Спецпредставник Трампа знову прилетів до Москви: подробиці
Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Зранку 6 серпня його літак приземлився у "Внуково".
Про це повідомляють росЗМІ.
“Спецпосланець президента США Стівен Віткофф прибув до Москви”, - повідомило одне з пропагандистських видань.
Американського політика зустрів спецпредставник “фюрера” Росії Кирило Дмитрієв. У Віткоффа заплановані переговори з керівництвом країни-агресорки Росії.
Наразі деталі поїздки не відомі. Ні Вашингтон, ні Москва поки що офіційних коментарів не давали.
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