Віткофф і Кушнер приїхали до Києва після переговорів із Путіним

Стів Віткофф / © Associated Press

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Сьогодні, 6 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Американська делегація прибула поїздом.

Про це пише The Kyiv Independent.

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Президент України Володимир Зеленський тим часом повідомив, що він провів нараду з українською переговорною групою. Серед її членів: Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця.

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Зеленський зустрів Віткоффа / © Associated Press

Візит делегації США до України до Росії — що відомо

У суботу до Москви вже втретє прилетіли спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Напередодні Дональд Трамп заявив, що вони мають обговорити з російським керівництвом американську «пропозицію щодо припинення війни». Із російської столиці вони вирушать до Києва.

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку протягом трьох діб, починаючи від опівночі 6 вересня, не завдавати ударів по Києву.

Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години.

По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на час цього візиту Україна не завдаватиме ударів по Москві.

«З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом», — додав український лідер.

Він також повідомив, що план дипломатичних заходів в Києві за участі американської команди затверджений.

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