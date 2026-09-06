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Віткофф і Кушнер приїхали до Києва після переговорів із Путіним
У Києві американська делегація проведе переговори з представниками влади України.
Сьогодні, 6 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Американська делегація прибула поїздом.
Про це пише The Kyiv Independent.
Президент України Володимир Зеленський тим часом повідомив, що він провів нараду з українською переговорною групою. Серед її членів: Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця.
Візит делегації США до України до Росії — що відомо
У суботу до Москви вже втретє прилетіли спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Напередодні Дональд Трамп заявив, що вони мають обговорити з російським керівництвом американську «пропозицію щодо припинення війни». Із російської столиці вони вирушать до Києва.
Президент Росії Володимир Путін дав вказівку протягом трьох діб, починаючи від опівночі 6 вересня, не завдавати ударів по Києву.
Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години.
По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на час цього візиту Україна не завдаватиме ударів по Москві.
«З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом», — додав український лідер.
Він також повідомив, що план дипломатичних заходів в Києві за участі американської команди затверджений.