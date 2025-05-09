Спецтрибунал щодо РФ: європейські міністри схвалили його створення

Засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Львові / © Telegram/Денис Шмигаль

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У Львові 9 травня міністри закордонних справ коаліції зі створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України надали політичне схвалення створенню цього трибуналу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, яке опублікувало спільну заяву коаліції.

Очільники МЗС та інші представники держав-учасниць коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюції Генасамблеї ООН щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

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«Ми вітаємо завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи», — йдеться у спільній заяві міністрів та інших представники держав-учасниць коаліції.

Вони підтвердили критичну важливість спецтрибуналу у здійсненні правосуддя «шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України».

Зазначається, що після створення спецтрибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Учасники коаліції наголосили на центральній ролі Ради Європи у створенні спецтрибуналу, визнали значний внесок Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом угоди між Україною та Радою Європи про заснування спецтрибуналу, проєктом його та проєктом розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки спецтрибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами.

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«Ми підтверджуємо нашу незмінну відданість процесу створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування», — зазначається в заяві.

Задля розширення міжнародної підтримки спецтрибуналу учасники коаліції закликали інші держави та міжнародні організації приєднатися до їхніх зусиль та активно сприяти діяльності трибуналу.

Зазначається, що 13-14 травня 2025 року у Люксембурзі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення спецтрибуналу.

Нагадаємо, раніше до представників понад 40 країн, які зібралися у Львові 9 травня, звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав створити трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

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Як заявив цього ж дня міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель, спецтрибунал щодо злочину агресії Росії буде запущено наступного тижня. Це відбудеться на засіданні Ради міністрів Ради Європи у Люксембурзі.