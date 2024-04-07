Спікер Джонсон готує "таємничий пакет" допомоги для України: WSJ розкрило подробиці

Між республіканцями та демократами є розбіжності щодо законопроєкту.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв винести питання щодо допомоги Україні на голосування незабаром після того, як Конгрес повернеться з великодніх канікул найближчими днями. Але який вигляд матиме законопроєкт і хто його підтримає – залишається невизначеним через розбіжності між республіканцями та демократами щодо допомоги Києву.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

У лютому 2024 року Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 мільярдів за двопартійної підтримки. Джонсон заявив, що розглядає можливість розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Це могло б максимізувати голоси демократів за Україну, на яку припадає близько $60 мільярдів.

Майк Джонсон також запропонував кілька пропозицій, які можуть зібрати додаткові голоси: перетворення частини допомоги Україні на позику, конфіскація заарештованих російських активів для фінансування відновлення України та скасування мораторію адміністрації Джо Байдена на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу.

Проте навіть деякі законодавці від Республіканської партії, які брали участь в обговоренні пакету, кажуть, що не бачили остаточного тексту, пишуть журналісти.

У вересні минулого року понад половина республіканців Палати представників США офіційно виступили проти допомоги Україні. Як показують опитування – все більше республіканських виборців вважають, що США роблять занадто багато для України.

Заморожені активи РФ

За словами журналістів, серед "нововведень", які Джонсон також запропонував, йдеться про закон РЕПО "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" – двопартійний закон, який дозволить використовувати мільярди доларів із заморожених резервів російського Центрального банку, щоб допомогти оплатити допомогу Україні.

Проте чиновники кажуть, що таке рішення не зможе замінити західну допомогу як основне джерело військового фінансування через юридичні складнощі в юрисдикції, адже більша частина грошей Росії зберігається в Євросоюзі.

Заступник голови Комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу США Френч Хілл заявив, що закон про РЕПО дозволить США перевести російські активи з категорії заморожених до категорії арештованих, а потім розмістити їх у міжнародному трастовому фонді, який підлягатиме аудиту та вимогам прозорості.

Допомога в кредит

Ще одна пропозиція Майка Джонсона передбачає перетворення принаймні частини іноземної допомоги на позику.

"Ми не просто надаємо іноземну допомогу, ми встановлюємо такі відносини, за яких вони зможуть повернути її нам, коли настане час", – прокоментував Джонсон.

Республіканські законодавці, наголошують, що їхня увага була зосереджена на наданні прямої бюджетної підтримки українському уряду у вигляді кредиту.

Сенатор Ліндсі Грем, близький союзник Дональда Трампа, заявив, що кредити Україні та іншим союзникам США не повинні бути безвідсотковими і можуть бути відкликані.

"Інші республіканці наполягають на тому, щоб Палата представників відновила спрощену систему кредитування-лізингу для України за зразком програми часів Другої світової війни, яка дозволяла уряду США надавати зброю в якості позики або лізингу. Близько двох років тому Конгрес надав адміністрації Джо Байдена повноваження прискорити надання позик або лізингу військового обладнання Україні, але термін дії цих повноважень закінчився у вересні, і вони так і не були використані", – пише WSJ.

Експорт газу

Журналісти також пишуть, що спікер Палати представників Майк Джонсон також намагається пов'язати надання допомоги Україні зі скасуванням замороження адміністрацією Джо Байдена дозволів на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу.

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Адміністрація Байдена зазнала критики за рішення призупинити видавання нових дозволів на експорт ЗПГ. Нафтогазова галузь розкритикувала це рішення як політичний трюк, що відбувається в небезпечний час для союзників США, які імпортують рекордні обсяги американського скрапленого газу, щоб замінити російський.

Нагадаємо, експосол США в ЄС заявив, що Трамп підтримає Україну у разі перемоги на виборах.

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