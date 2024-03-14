Спікер Джонсон обіцяє розблокувати допомогу Україні, але зі змінами – The Hill

Проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і в Сенаті.

Республіканець, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата підготує свій проєкт для підтримки України. Втім, він відрізнятиметься від того, який ухвалив Сенат.

Про це політик заявив у спілкуванні з сенаторами-республіканцями, повідомляє The Hill.

За словами Джонсона, він "працюватиме над згодою Палати представників" щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього.

"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі в Європу… У цій ситуації є сторона, яка має рацію, і інша сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – наголосив спікер.

Джонсон зауважує: те, про що зрештою домовиться Палата представників, може не мати такий вигляд, як ухвалений Сенатом документ. Видання з посиланням на сенаторів, які брали участь в обговоренні, пише, мовляв, спікер заявив, що проєкт Палати представників може пропонувати підтримку у вигляді кредиту або лендлізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Зазначається, що також Джонсон говорив про створення інструменту, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів і передавання коштів від ліквідованого майна до фонду для підтримки України. Втім, сенатор не згадав, чи має намір знову включати до цього проєкту якісь норми щодо південного кордону США, які можуть знову виявитися "червоною лінією" для демократів.

Потенційний новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і в Сенаті.

Сенатор Джон Корнін, який раніше підтримав схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, каже, що наразі оптимістично налаштований на ухвалення допомоги: "Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту".

Окрім того, республіканець Ліндсі Грем після зустрічі зі спікером також висловив оптимізм щодо ухвалення цієї допомоги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американський спікер Палати представників США Майк Джонсон відповідальний за зрив допомоги Україні. Політик наголосив, що допомога Україні – не внутрішнє питання США.

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