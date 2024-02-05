Спікер Палати представників не поставить на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу Україні

Майк Джонсон заявив, що "цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували".
Американські сенатори оприлюднили пакет законів на суму 118 мільярдів доларів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США. Проте Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт.
Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре по прибуттю".
"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і не наближає до завершення прикордонну катастрофу, яку створив президент. Якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він буде мертвим по прибуттю", – зазначив Джонсон.
Нагадаємо, Байден, ймовірно не підпише законопроєкт Палати представників без допомоги Україні.
Спікер Палати представників Майк Джонсон представив у суботу окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю без підтримки України після того, як Сенат досяг попередньої імміграційної угоди, за яку він має намір проголосувати цього тижня.
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