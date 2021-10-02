Спікер парламенту Грузії розказав, чи погіршаться стосунки з Україною через Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії розказав, чи погіршаться стосунки з Україною через Саакашвілі

Політик наголосив, що Міхеіл Саакашвілі, як громадянин України, втручався у вибори в Грузії.

Голова парламенту Грузії Каха Кучава розповів, що арешт Міхеіла Саакашвілі жодним чином не вплине на стосунки України та Грузії.

Про це повідомляє interpressnews.ge.

Каха Кучава наголосив, що одна людина не може зіпсувати дружбу двох держав, які завжди підтримували одна одну. Водночас він наголосив, що Міхеіл Саакашвілі, як громадянин України, втручався у вибори в Грузії.

"Що стосується відносин з Україною, одна людина не зможе загострити україно-грузинську братську дружбу, яка завжди відрізнялася підтримкою один одного, як в горі, так і радості. Що ж стосується цього конкретного випадку, мова йде про факт, про який протягом років говорила влада Грузії, коли громадянин іншої країни, в даному випадку громадянин України, втручався у вибори, в цілому політичне життя Грузії, і в зв'язку з цим занепокоєння висловлювалось і з їхнього боку", - сказав Каха Кучава.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

Як повідомлялося: у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

Також в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання. Раніше адвокат експрезидента Грузії розповів про два можливі шляхи його звільнення.

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