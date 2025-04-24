Спікер парламенту Нідерландів запропонував Франції розділити Бельгію: реакція дипломатів

Нідерландський спікер запропонував поділити Бельгію між Францією та Нідерландами

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Спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, член ультраправої «Партії свободи», несподівано запропонував Франції розділити територію Бельгії.

Про це повідомляє бельгійське видання RTL Info з посиланням на нідерландську журналістку Петру де Конінг.

Під час вечері з послом Франції Франсуа Алабрюном Босма заявив, що Фландрія (нідерландомовний регіон Бельгії) має приєднатися до Нідерландів, а франкомовна Валлонія — до Франції. Ця пропозиція приголомшила не лише французького дипломата, але й інших присутніх чиновників.

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Спікер спробував пом’якшити враження, зауваживши, що лише «говорив про те, що може статися». Однак ідея анексії Фландрії не є новою для нідерландських правих — її активно просував член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс.

Нагадаємо, Швеція здійснила першу бойову місію в складі НАТО.