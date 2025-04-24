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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Спікер парламенту Нідерландів запропонував Франції розділити Бельгію: реакція дипломатів

Ультраправий політик з Нідерландів під час вечері з послом Франції запропонував розділити Бельгію.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Нідерланди

Нідерландський спікер запропонував поділити Бельгію між Францією та Нідерландами

Спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, член ультраправої «Партії свободи», несподівано запропонував Франції розділити територію Бельгії.

Про це повідомляє бельгійське видання RTL Info з посиланням на нідерландську журналістку Петру де Конінг.

Під час вечері з послом Франції Франсуа Алабрюном Босма заявив, що Фландрія (нідерландомовний регіон Бельгії) має приєднатися до Нідерландів, а франкомовна Валлонія — до Франції. Ця пропозиція приголомшила не лише французького дипломата, але й інших присутніх чиновників.

Спікер спробував пом’якшити враження, зауваживши, що лише «говорив про те, що може статися». Однак ідея анексії Фландрії не є новою для нідерландських правих — її активно просував член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс.

Нагадаємо, Швеція здійснила першу бойову місію в складі НАТО.

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