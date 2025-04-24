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Спікер парламенту Нідерландів запропонував Франції розділити Бельгію: реакція дипломатів
Ультраправий політик з Нідерландів під час вечері з послом Франції запропонував розділити Бельгію.
Спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, член ультраправої «Партії свободи», несподівано запропонував Франції розділити територію Бельгії.
Про це повідомляє бельгійське видання RTL Info з посиланням на нідерландську журналістку Петру де Конінг.
Під час вечері з послом Франції Франсуа Алабрюном Босма заявив, що Фландрія (нідерландомовний регіон Бельгії) має приєднатися до Нідерландів, а франкомовна Валлонія — до Франції. Ця пропозиція приголомшила не лише французького дипломата, але й інших присутніх чиновників.
Спікер спробував пом’якшити враження, зауваживши, що лише «говорив про те, що може статися». Однак ідея анексії Фландрії не є новою для нідерландських правих — її активно просував член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс.
Нагадаємо, Швеція здійснила першу бойову місію в складі НАТО.