Спікер ВР Стефанчук попередив про появу в Telegram його фейкового акаунта

Стефанчук зазначив, що більше не використовує месенджер через свої ідеологічні міркування і закликав не відповідати на повідомлення від його імені

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав не відповідати на повідомлення з акаунта в Telegram, оскільки він давно не користується цим месенджером.

Про це він написав у Facebook.

"У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!" – повідомив спікер.

Стефанчук пояснив, що майже три роки не користується Telegram з ідеологічних міркувань.

Нагадаємо, в Україні лише 9% громадян вважають, що Telegram треба повністю заборонити. Натомість 26% вважають, що контроль за цим застосунком взагалі не потрібен.

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