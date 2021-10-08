Спікеріада: сьогодні депутати можуть призначити нового голову парламенту

Дмитра Разумкова звільнили напередодні - 7 жовтня.

У Верховній раді сьогодні, 8 жовтня, можуть призначити нового спікера: ним, ймовірно, стане перший застпуник спікера Руслан Стефанчук.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 жовтня.

Крісло, яке нині займає Стефанчук, займе керівник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Напередодні парламент звільнив з посади спікера Дмитра Разумкова. За таке рішення проголосували 284 нардепи. Розставання "Слуг народу" з Разумковим відбувалось з взаємними докорами. Колишньому першому номеру списку на виборах колеги закидають, зокрема, підігрування проросійським силам і саботаж у перезавантаженні Конституційного Суду, який поховав електронне декларування для посадовців.

Своєю чергою, Дмитро Разумков звинувачує колишніх однопартійців у нетерпимості до іншої думки, лицемірстві та корупції. Після голосування він залишив залу засідань під оплески. Тепер на засіданнях він сидітиме в самому задньому ряду, серед інших позафракційних депутатів.

Відставка Разумкова: у Верховній Раді мають призначити нового спікера

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відсавку можуть вже 7 жовтня.

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