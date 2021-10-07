Спікеріада: сьогодні депутати можуть звільнити голову парламенту Разумкова

Нового спікера оберуть наступного дня.

Сьогодні, 7 жовтня, "Слуги народу" збираються звільнити з посади голови парламенту Дмитра Разумкова.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.

Вже завтра призначити спікером можуть, найімовірніше, його першого заступника Руслана Стефанчука. Аби це зробити, монокоаліції доведеться здолати бюрократичні перепони.

Через конфлікт із відстороненим головою депутати не можуть сформувати свій порядок денний. До слова, напередодні вони ухвалювали лише постанови, які не потребують затвердження погоджувальної ради, щоби потрапити на розгляд. Обранці жаліються, що Разумков не скликає засідання погоджувальної ради, щоб ухвалити повноцінний робочий план. Віце-спікери таких повноважень не мають.

Саме тому у "Слузі народу" припускають, що спікеріада може затягнутися. "Якщо завтра (7 жовтня Ред.) почнуться блокування, перерви, то я не виключаю, що фактично може бути втрачений і четвер", - наголосив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Новини України: "Слуги народу" вже сьогодні збираються звільнити з посади Разумкова

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відсавку можуть вже 7 жовтня.

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