Спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні: він шукає варіанти - CNN

Спікеру Палати представників Майку Джонсону загрожує відставка з посади.

Про це пише CNN з посиланням на слова джерел, знайомих з ситуацією.

«Спікер хоче поставити питання про перемогу республіканців у Палаті представників, і нам краще почати це робити. … Я радий, що доповідач не перейшов до додаткової пропозиції щодо України на 95 мільярдів доларів, яку ухвалив Сенат, і я думаю, що під час нашої розмови він прокладає кращий шлях у цьому питанні», - про це заявив ультраправий республіканець, який неодноразово виступав проти допомоги Україні, Метт Ґейтс.

Водночас як оратор, Джонсон має в своєму розпорядженні арсенал інструментів, щоб заспокоїти свій "правий фланг", який був розлючений нещодавньою двопартійною угодою про витрати, яку він оголосив у Палаті представників. Але те, чи збереже Джонсон молотка свого спікера, може залежати від того, як він розв'яже наступне питання політики, що викликає розбіжності: фінансування України у її війні проти Росії.

На запитання, чи змінив би він свою думку щодо підтримки Джонсона, якщо спікер винесе на розгляд законопроєкт про Україну, який не оплачується скороченням витрат, Ґейтс сказав: «Якби не було компенсацій, ми були б дуже розчаровані. Я вважаю, що нам потрібно не витрачати дефіцит, щоб фінансувати Україну. Я також вважаю, що нам потрібно мати пріоритет на власному кордоні. І я думаю, що спікер Джонсон поділяє цю думку».

Враховуючи дедалі меншу більшість республіканців у Палаті представників, Джонсон також не може залишати нічого напризволяще. Люди, які спілкувалися зі спікером останніми днями, кажуть, що він чітко усвідомлює, що пропозиція про відставку загрозлива, оскільки він приймає ключові рішення щодо допомоги Україні, які можуть визначити траєкторію його політичної кар’єри – чи то в найближчій перспективі, чи то на довгий строк. Протягом двотижневих великодніх канікул Джонсон працював із ключовими політичними гравцями, щоб намітити курс на свою стратегію щодо України.

«Він повинен підтримувати після фіаско в бюджеті», — сказав CNN один депутат від Республіканської партії, який був розчарований пакетом витрат. Мовляв, це була жахлива угода.

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Але демократи сигналізують, що вони врятують Джонсона, якщо він подасть законопроєкт про Україну, який вони зможуть підтримати. Але якщо він подасть законопроєкт, який буде вужчим за їхні вимоги, або включає нові обмеження на кордоні, він ризикує відштовхнути як демократів, так і правих республіканців, які виступають проти збільшення допомоги для України. Крім того, додавання скорочень видатків для компенсації пакета заходів щодо України — як того хочуть Ґейтс та інші прихильники жорсткої лінії — викликало б жорстку опозицію демократів.

«Я раджу Майку: почни з американського народу тут, удома, і працюй звідти. Не починайте з України і не працюйте таким чином», – сказав представник Республіканської партії з Техасу Чіп Рой, який додав, що постійно спілкувався зі спікером та його командою.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що намагаються прискорити ухвалення допомоги Україні у Конгресі.

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