"Спілкування корисне": у Путіна оцінили можливість нових переговорів з Байденом

Президенти говорили телефоном 30 грудня 2021-го.

У Кремлі допустили можливість нової розмови президента США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Про це заявив речник Путіна - Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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За його словами, у Москві такі переговори вважають корисними для обох країн. Пєсков наголосив, що після відповіді Білого дому щодо "гарантій безпеки" буде розуміння, коли Путін і Байден вирішать підключитися особисто.

"Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна тільки вітати, воно корисне для обох держав. Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезазначеними документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися і обговорити", - сказав він.

Представник Кремля каже, що президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021-го відбулися перемовини Байдена і Путіна. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. У Росії заявили, що головною темою бесіди стали питання реалізації досягнутої під час відеоконференції 7 грудня домовленості щодо запуску переговорів щодо надання "юридичних гарантій забезпечення безпеки".

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