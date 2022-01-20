"Спілкування корисне": у Путіна оцінили можливість нових переговорів з Байденом

Президенти говорили телефоном 30 грудня 2021-го.
У Кремлі допустили можливість нової розмови президента США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.
Про це заявив речник Путіна - Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
За його словами, у Москві такі переговори вважають корисними для обох країн. Пєсков наголосив, що після відповіді Білого дому щодо "гарантій безпеки" буде розуміння, коли Путін і Байден вирішать підключитися особисто.
"Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна тільки вітати, воно корисне для обох держав. Ми теж не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезазначеними документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися і обговорити", - сказав він.
Представник Кремля каже, що президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2021-го відбулися перемовини Байдена і Путіна. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. У Росії заявили, що головною темою бесіди стали питання реалізації досягнутої під час відеоконференції 7 грудня домовленості щодо запуску переговорів щодо надання "юридичних гарантій забезпечення безпеки".
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