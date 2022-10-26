Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спілкування Зеленського з новим британським прем'єром та майбутнє меморіалу "Бабин Яр": головні новини ночі 26 жовтня

Дата публікації
Перегляди
4603
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спілкування Зеленського з новим британським прем'єром та майбутнє меморіалу "Бабин Яр": головні новини ночі 26 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 жовтня:

  • Президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з новим британським премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Читати далі –>
  • Меморіал Голокосту "Бабин Яр": Зеленський розповів, що буде далі з реалізацією проєкту. Читати далі –>

  • Українські військові на полі бою показали, що насправді російська армія не є другою за силою у світі. Про це під час свого інтерв'ю Fox News заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков. Читати далі –>

  • Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він з нетерпінням чекає, коли зможе почати спільну роботу з президентом США Джо Байденом для зміцнення стабільності у світі. Читати далі –>

  • В окупованому Маріуполі представники РПЦ ходили в рясах вулицями знищеного росіянами міста і проводили обряд "вигнання бісів". Читати далі –>

Читайте також:

Більше ППО та сучасної зброї: результати візиту Франка-Вальтера Штанмайєра до України

Більше ППО та сучасної зброї: результати візиту Франка-Вальтера Штанмайєра до України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4603
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація