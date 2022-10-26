Спілкування Зеленського з новим британським прем'єром та майбутнє меморіалу "Бабин Яр": головні новини ночі 26 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 26 жовтня:
- Президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з новим британським премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Читати далі –>
- Меморіал Голокосту "Бабин Яр": Зеленський розповів, що буде далі з реалізацією проєкту. Читати далі –>
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Українські військові на полі бою показали, що насправді російська армія не є другою за силою у світі. Про це під час свого інтерв'ю Fox News заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков. Читати далі –>
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Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він з нетерпінням чекає, коли зможе почати спільну роботу з президентом США Джо Байденом для зміцнення стабільності у світі. Читати далі –>
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В окупованому Маріуполі представники РПЦ ходили в рясах вулицями знищеного росіянами міста і проводили обряд "вигнання бісів". Читати далі –>
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