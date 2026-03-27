Спільна відсіч дронам і балістиці: Зеленський заявив про домовленість із Саудівською Аравією

Володимир Зеленський та Мухаммад бін Салман Аль Сауд / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість із Саудівською Аравією про оборонну співпрацю. Сторони об’єднують зусилля проти спільних загроз, зокрема ударів дронів та балістики.

Про це глава держави написав у Мережі.

«Маємо важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ», — йдеться у заяві Зеленського.

Підписаний документ створює підґрунтя для майбутніх контрактів, розвитку технологічного партнерства та залучення інвестицій, а також зміцнює позиції України як міжнародного донора безпеки.

Україна заявляє про готовність передавати свій досвід і напрацювання Саудівській Аравії та спільно працювати над посиленням захисту людських життів.

«Уже п’ятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», — наголосив президент.

Окрему увагу під час переговорів сторони приділили ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема підтримці іранського режиму з боку Росії, стану паливних ринків, а також перспективам енергетичної взаємодії.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив, що США та країни Близького Сходу (Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ та інші) звернулися до України за допомогою в захисті від дронів. Українські експерти вже працюють на місцях, ділячись унікальним досвідом, оскільки західних систем ППО недостатньо для відбиття щільних атак. Наразі тривають переговори про постачання українських технологій в обмін на дефіцитні ракети та фінансування вітчизняного оборонпрому. Київ готовий продавати дрони-перехоплювачі разом із комплексною експертизою їхнього застосування.

Зауважимо, 26 березня Зеленський прибув із офіційним візитом до Саудівської Аравії для проведення важливих зустрічей щодо зміцнення безпеки та співпраці.