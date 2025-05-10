Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України: ухвалено важливе рішення

Лідери Польщі, Британії, України, Франції та Німеччини зробили спільну заяву після зустрічі «Коаліції охочих» в Києві / © Володимир Зеленський

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Після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» з президентом України, яка відбулась у Києві у суботу, 10 травня, лідери п’яти країн — Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України — зробили спільну заяву.

Текст заяви опублікував президент України.

Зеленський повідомив, що учасники зустрічі погодилися, що від понеділка, 12 травня, має бути встановлено «повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб».

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«Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію. Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші», — йдеться у заяві.

«Коаліція охочих» підкреслила, що режим тиші потребує ефективного моніторингу. Такий контроль можливий у тісній взаємодії зі США.

Щоб «створити простір для дипломатії», сторони мають дотримуватись припинення вогню щонайменше 30 днів. Цей час має бути використаний для дипломатичної роботи, яка зосередиться на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

«Вони [лідери коаліції — ред.] привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати», — зазначається у заяві.

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Водночас зміцнення української армії залишається надважливим питанням для партнерів України, адже це є «головною гарантією суверенітету й безпеки» нашої країни. Другим основним елементом гарантій безпеки України стане контингент миротворчих військ.

Також зазначається, якщо РФ відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, учасники коаліції запровадять жорсткіші санкції проти її банківського та енергетичного секторів. Насамперед санкції будуть спрямовані проти торгівлі викопним паливом та діяльності тіньового флоту.

Також лідери домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадили Велика Британія, Норвегія та США.

Водночас продовжиться робота над ефективним використанням заморожених російських активів. Детальне обговорення цього питання заплановане на наступному саміті «Великої сімки».

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«Вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Анкара приєдналася до зустрічі «Коаліції охочих» у Києві в онлайн-форматі. Очільник МЗС Туреччини повідомив учасників зустрічі, що його країна готова взяти на себе контроль за припиненням вогню в Україні.