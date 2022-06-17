"Спільний погляд на те, як рухатися до перемоги": Зеленський з Джонсоном зробили заяви після зустрічі (фото)

"Спільний погляд на те, як рухатися до перемоги": Зеленський з Джонсоном зробили заяви після зустрічі (фото)

Президент України Володимир Зеленський вже вдруге від початку повномасштабної війни зустрівся в Києві з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. За словами глави держави, перемовини були максимально предметними, серед ключових питань – двосторонні відносини та загальна ситуація у Європі та світі.

Джонсон після зустрічі заявив, що Британія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тож посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Володимира Путіна.

Свої заяви сторони зробили на спільній пресконференції 17 червня.

Зеленський сказав, що розмовляв з британським прем’єром передусім про дві важливі речі – оборона й безпека.

"Ми детально обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому сході, на півдні нашої держави, наші можливості в захисті України від російських окупантів. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги. Тому що саме такий результат потрібен для України – перемога нашої держави", – сказав український президент.

Говорили і про необхідність збільшити постачання важкої зброї.

"Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися в цьому напрямку", – заявив Зеленський.

Сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", де Велика Британія сприяла інтересам України. Політики обговорили і потребу України у фінансовій та економічній підтримці.

"Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів Російською Федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі", – сказав глава держави.

Сторони порушили питання посилення санкційного тиску на РФ. Так, Українська сторона передала Джонсону свої відповідні напрацювання та пропозиції.

Політики продовжили опрацювання гарантій безпеки для України.

"Звичайно, маємо нарощувати нашу співпрацю для розмінування території України. Про цей напрямок також почали детально говорити. І ми готуємося до наповнення практичними кроками процесу відбудови нашої держави", – сказав Зеленський.

Зі свого боку Джонсон відзначив героїзм ЗСУ, їхню сміливість і відвагу. Він також висловив розуміння щодо неможливості будь-яких компромісів українського народу з Путіним.

"Україна страждає, українські військові страждають, але є всі ознаки й докази, що війська РФ перебувають під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли тих цілей, які визначили для себе на перший тиждень", – сказав прем'єр-міністр Британії.

"Я розумію необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, який Путін узяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі", – зазначив Джонсон.

Він також запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння та організовувати підготовку військових для його застосування.

Нагадаємо, 17 червня Джонсон без анонсованого візиту несподівано прибув до Києва і зустрівся з Зеленським.

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