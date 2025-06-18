Спільної заяви G7 щодо України не буде після того, як США вимагали зміни формулювань — CBC News

Велика сімка / © Associated Press

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Спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погодилися із остаточним формулюванням, повідомляє високопоставлене джерело в уряді Канади.

Про це пише CBC News .

Хоча спочатку планувалося, що спільна заява була, джерело повідомило, що шість лідерів були готові піти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли їх пом'якшити.

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Чиновник, який говорив за анонімності, сказав, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною про припинення їхньої війни.

Деякі формулювання щодо вторгнення Росії будуть включені до "заяви глави" прем'єр-міністра Марка Карні.

Цей крок відбувся після того, як лідери провели ранок, слухаючи президента України Володимира Зеленського, який наголосив на необхідності безумовного припинення вогню.

G7, до складу якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США, а також Європейський Союз, досягла консенсусу щодо деяких пунктів, що відображають список пріоритетів, який Карні вже виклав до того, як гелікоптери лідерів приземлилися в Канадських Скелястих горах у неділю.

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Сюди входять Хартія про лісові пожежі Кананаскіса та заяви про транснаціональні репресії, боротьбу з контрабандою мігрантів, штучний інтелект та спільне бачення майбутнього квантових технологій.

Нагадаємо, 16 червня Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді. Пояснюючи такий вчинок президента США, у Білому домі послалися на необхідність терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

Зауважимо, що на полях саміту було заплановано зустріч Трампа із Зеленським .

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп залишив саміт "Групи семи", щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Проте президент США спростував таку інформацію .

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