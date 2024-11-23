Список цілей: у США розсекретили документ про цілеспрямовані вбивства політичних супротивників Путіна

Серед цілей згадуються критики його уряду, міжнародні діячі та лідери, які підтримують Україну у війні.

Офіс директора національної розвідки оприлюднив давно засекречений меморандум, який проливає світло на цілеспрямовані вбивства політичних супротивників Володимира Путіна після майже восьми років наполегливих зусиль щодо публічних записів.

Про це пише Bloomberg.

Цей розсекречений документ, що проливає світло на плани Росії щодо ліквідації окремих осіб, які є політичними чи військовими загрозами для режиму Володимира Путіна. Серед цілей згадуються критики його уряду, міжнародні діячі та лідери, які підтримують Україну у війні.

Основний акцент робиться на тому, що Росія могла створити детальні списки з метою політичних та пропагандистських маніпуляцій. Це підтверджує дані про розширення тактики Кремля у гібридній війні, включно з цілеспрямованими діями проти закордонних посадовців і союзників України​

Також документ нагадує про зміни у військовій доктрині Росії, що дозволяє використання ядерної зброї у відповідь на атаки звичайними засобами, якщо вони загрожують російській території. Це підкреслює потенційний ризик ескалації конфлікту з Заходом, включно із НАТО.

У статті згадуються резонансні злочини, пов’язані з діяльністю російських спецслужб за кордоном, зокрема отруєння політичних опонентів та інші форми замахів на життя критиків режиму. Особлива увага приділяється отруєнню Олексія Навального у 2020 році, а також інциденту з отруєнням Сергія Скрипаля у Великобританії у 2018 році, що викликало міжнародний скандал.

Такі дії демонструють тактику використання хімічної зброї та інших методів для усунення цілей, навіть за кордоном, з метою залякування та зміцнення впливу. Ці випадки висвітлюють систематичну агресію з боку Росії проти інакодумців і політичних опонентів.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив гучну заяву щодо смерті Навального та війни в Україні.

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