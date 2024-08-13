Співпраця Росії і Північної Кореї: у США зробили тривожну заяву

Вашингтон поки не може офіційно підтвердити, що РФ користується північнокорейськими ракетами.

Військова співпраця агресорки Росії з Північною Кореєю небезпечна не лише для України, а й для країн Тихоокеанського регіону.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "ЄП".

Він наголосив, що наразі не може точно підтвердити застосування РФ північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні. Втім, з його слів, "якщо це правда, то відповідає тому, що Путін хоче робити з північнокорейськими військовими можливостями".

"Ми говоримо про це вже досить давно: Путін у розпачі, він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу… Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран і Північна Корея, і це небезпечно, очевидно, для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно для Тихоокеанського регіону", - наголосив Кірбі.

За словами представника Білого дому, розвиток оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні. Саме тому, наголосив Кірбі, партнери мають "вжити кроків, щоб пом'якшити це, наскільки ми можемо".

Нагадаємо, стало відомо, що РФ знов використала ракети КНДР вночі проти 11 серпня. Це стало третім епізодом застосування північнокорейської зброї після п'ятимісячної паузи.

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