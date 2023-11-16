Співпраця у боротьбі з наркотиками та зустрічі щодо штучного інтелекту: про що США домовилися з Китаєм

Президент США оцінив переговори з китайським лідером, під час яких обговорювалися питання, що відповідають інтересам обох країн, а також глобальні виклики, зокрема, числі війна РФ проти України.

Про це Байден заявив під час підсумкової пресконференції в Сан-Франциско за результатами зустрічі, - пише Укрінформ.

«Я вважаю, що це - одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали»,- сказав Байден.

Нагадаємо, що він має досвід спілкування з Сі Цзіньпінем на різних посадах впродовж понад десяти років.

Президент США також зазначив, що завдяки дипломатичним зусиллям високого рівня між двома країнами, які мали місце протягом останніх місяців, сьогодні було досягнуто «важливого прогресу».

У цьому зв’язку він повідомив, що після багатьох років відновлено співпрацю між США й Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку хімічних речовин і готових пігулок, зокрема, фентанолу, з Китаю до Західної півкулі.

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«По-друге, і це критично важливо: ми відновлюємо прямі контакти між військовими», - зауважив Байден. По-третє, за його словами, країни домовилися проводити зустрічі на рівні експертів, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов’язані зі штучним інтелектом.

Під час переговорів із Сі відбувся «обмін думками щодо регіональних і глобальних питань», у тому числі стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Глава Білого дому нагадав, що між Китаєм і США існує конкуренція в багатьох питаннях. Але, за його словами, необхідно конкурувати відповідально, аби це не переросло в конфлікт.

Нагадаємо, що раніше китайський лідер висловився щодо зустрічі зі своїм американським колегою.

Планета Земля достатньо велика», щоб досягти успіху як для США, так і для Китаю, - заявив китайський президент.

«Китайсько-американські відносини, які є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, слід сприймати та передбачати в широкому контексті прискорення глобальних трансформацій», — сказав китайський Сі Цзіньпін президенту США Джо Байдену.

Також президент США Джо Байден прокоментував перемовини з китайським колегою. «Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу», - додав американський президент.

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