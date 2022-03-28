Співпраця у сферах оборони та санкційного тиску на Росію: Зеленський переговорив з Трюдо

Канада готова розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України.
У понеділок, 28 березня, президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
"Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу", - повідомив Зеленський у Twitter.
Сторони також обговорили додаткову фінансову допомогу.
"Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України", - зазначив президент України.
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