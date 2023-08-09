Спійманому з хабарем нардепу Гуньку повідомили про підозру: деталі оборудки

Правоохоронці повідомили про підозру нардепу із фракції "Слуга народу" Анатолію Гуньку, якого напередодні спіймали на отриманні частини хабаря в розмірі 85 тис. дол.

Про це пресслужба НАБУ повідомила 9 серпня, не зазначаючи імені народного обранця, однак із контексту зрозуміло, що йдеться про Гунька.

У відомстві нагадали, що напередодні чинного нардепа та двох його посібників (один – помічник народного обранця) затримали на отриманні 85 тис. дол. неправомірної вигоди.

За що нардеп отримав хабар

За даними слідства, народний депутат запропонував підприємцю отримати землю під оброблення. Ця земля була у сфері управління держпідприємств: йдеться про Національну академію аграрних наук України. Свої "послуги" депутат оцінив з розрахунку 130 дол./га землі.

Так, за домовленостями, народному обранцю мали бути передані 221 тис. дол. хабаря за надання для оброблення ріллі одного з держпідприємств площею 1700 га. Отримані політиком 85 тис. дол. були лише авансом, переданим до початку оброблення земель.

"Під час передачі "авансу" нардепа і двох його посібників викрили "на гарячому". Цього ж дня нардепу повідомили про підозру", – зазначили в НАБУ.

Там додали, що розслідування згаданих фактів розпочато за заявою підприємця, в якого вимагали хабар.

Хабар для нардепа Анатолія Гунька / Фото: Національне антикорупційне бюро України

Хабар для нардепа Анатолія Гунька / Фото: Національне антикорупційне бюро України Хабар для нардепа Анатолія Гунька / Фото: Національне антикорупційне бюро України ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прийшла людина і поставила". Нардепи "Слуг народу" потрапили у "хабарний" скандал"

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав 10 скандалів з депутатами від "Слуги народу": хабарі, корупція, виїзд на відпочинок за кордон та втеча з України.

Читайте також: