Сплата по кредитам «Укренерго» перекладається на споживача — народний депутат

Під час засідання профільного парламентського комітету народний обранець підкреслив, що за останні 5 років для покриття збитків «Укренерго» було вимушено значно збільшити кредитний портфель. Це призвело до різкого зростання витрат на його обслуговування. В підсумку — збільшення тарифів на електроенергію і фактичне перекладання виплат за кредит на споживачів.

«На сьогодні кредитний портфель «Укренерго» – приблизно 100 млрд грн. Якщо у 2020 році його обслуговування коштувало 350 млн грн на рік, то зараз – вже майже 10 млрд. І це платить споживач», - зазначив Олексій Кучеренко.

Також він піддав сумніву правильність розрахунків тарифів на диспетчеризацію: «Чому в другий рік поспіль у нас там зайві гроші по диспетчеризації? Це фінансування, яке споживачі оплачують, але воно йде не за цільовим призначенням».

У свою чергу народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин звернув увагу на встановленні завищених тарифів на диспетчеризацію.

«Якщо за два роки зекономлено 12 млрд грн, то це означає, що тариф був завищений. І цього року буде ще 3-4 млрд економії», - відзначив народний обранець.

Також він звернувся до НКРЕКП з вимогою на майбутнє встановлювати такі тарифи, щоб учасники ринку не переплачували і платили ту вартість послуг, які вона реально коштують.

Нагадаємо, що 20 серпня 2025 року відбулося засідання Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради України. Одним з питань засідання став розгляд звіту про роботу НКРЕКП у 2024 році. Не зважаючи на те, що в процесі обговорення, діяльність національного регулятора викликала критику з боку народних депутатів, звіт був затверджений.